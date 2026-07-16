В Австралии стал приемлемым лозунг «убивать русских», заявили в посольстве

ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность в связи с риторикой местных СМИ и представителей власти, отметив, что лозунг «убивать русских» стал приемлемым в австралийском общественном пространстве, и призвав остановить распространение языка ненависти.