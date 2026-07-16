В Австралии стал приемлемым лозунг «убивать русских», заявили в посольстве

ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность в связи с риторикой местных СМИ и представителей власти, отметив, что лозунг «убивать русских» стал приемлемым в австралийском общественном пространстве, и призвав остановить распространение языка ненависти.
Поводом для комментария дипмиссии стало опубликованное газетой The Australian интервью с австралийскими военнослужащими, обучающими украинских военных в Польше. Публикация озаглавлена «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских».
«Эта смертоносная риторика, связывающая слова “убивать” и “русских”, безответственными журналистами преподносится как нечто положительное. Теперь она получила политическое закрепление: сенатор Джеймс Патерсон, теневой министр обороны, разместил эту статью на своем сайте», — говорится в заявлении российской дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что украинская армия использует иностранную помощь и полученные навыки для ударов по мирным российским гражданам, а страны, продолжающие вооружать Киев, «несут ответственность за кровь невинных жертв».
«Превращение лозунга “убивать русских” в нечто приемлемое и даже заслуживающее одобрения в этой стране также обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения», — отметили в посольстве.
В российской дипмиссии также задались вопросом, насколько подобная риторика соответствует недавно ужесточенному в Австралии законодательству о преступлениях на почве ненависти, и призвали остановить распространение языка ненависти в отношении русских.