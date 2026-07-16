Мэр Якутска Григорьев досрочно ушел в отставку

Как напомнила пресс-служба Якутской гордумы, глава Якутии Айсен Николаев уже внес на рассмотрение кандидатуры Дмитрия Садовникова и Владислава Созонова на должность мэра. Для избрания кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Срок полномочий мэра Якутска составляет пять лет.