Аргентина выразила протест Британии из-за прошедшего через ее воды корабля

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Аргентины передало ноту протеста Великобритании из-за военного корабля, пересекшего воды, которые южноамериканская страна считает своими.
«13 июля в посольство Великобритании была направлена официальная нота протеста. В документе выражается категорическое неприятие маневров корабля HMS Medway, незаконно размещенного на Мальвинских островах», — говорится в тексте.
Согласно заявлению МИД Аргентины, корабль прошел через территориальные воды республики, при этом британская сторона не направила надлежащего уведомления, как того требуют двусторонние соглашения. «Правительство Аргентины решительно осуждает данное британское военное вторжение в пространства, находящиеся под юрисдикцией Аргентины», — заявило ведомство.
Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.
В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы эта территория осталась во владении королевства. Аргентина не признала результаты плебисцита.