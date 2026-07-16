В 27 странах из 36 респонденты относятся к Китаю лучше, чем к США

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Респонденты в 27 из 36 государств выразили более положительное отношение к Китаю, чем к Соединенным Штатам. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного американским аналитическим центром Pew Research Center.
«Отношение к Китаю за последние годы улучшилось, а к США ухудшилось — до такой степени, что в большей части из 36 стран, где проводили исследование, Китай сейчас воспринимают более положительно, чем США», — отметили специалисты центра.
Как они добавили, наблюдается «аналогичная динамика» с точки зрения отношения респондентов в этих странах к президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину. «Во время первых двух лет второго президентского срока Трампа рейтинг лидера США значительно снизился», — подчеркнули специалисты. В то же время положительное отношение к лидеру КНР стало более распространенным.
В ходе исследования в период с 8 февраля по 13 мая были опрошены более 42 тыс. человек. В их числе жители Австралии, Аргентины, Бангладеш, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Ганы, Германии, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Кении, Колумбии, Малайзии, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Пакистана, Палестины, Перу, Польши, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Турции, Филиппин, Франции, Чили, Швеции, Шри-Ланки, ЮАР и Японии.
Лишь в девяти из этих стран респонденты выразили более положительное отношение к США, чем к Китаю: Бразилия, Венгрия, Гана, Израиль, Индия, Польша, Республика Корея, Филиппины и Япония. В остальных 27 участники опроса заявили, что относятся к Китаю лучше, чем к США. Согласно результатам исследования, к Соединенным Штатам из упомянутых 36 государств лучше всего относятся в Израиле, Индии и Японии. К Китаю — в Индонезии, Малайзии, Пакистане, Палестине, Сингапуре и Таиланде. Даже во многих странах из числа союзников Вашингтона, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Канаду и Францию, участники опроса выразили более положительное отношение к Китаю, чем к США.
В 24 государствах из указанных 36 респонденты заявили, что в большей степени доверяют Си Цзиньпину, чем Трампу. Противоположное мнение выразили участники исследования в 12 государствах.