В 27 странах из 36 респонденты относятся к Китаю лучше, чем к США

Лишь в девяти из этих стран респонденты выразили более положительное отношение к США, чем к Китаю: Бразилия, Венгрия, Гана, Израиль, Индия, Польша, Республика Корея, Филиппины и Япония. В остальных 27 участники опроса заявили, что относятся к Китаю лучше, чем к США. Согласно результатам исследования, к Соединенным Штатам из упомянутых 36 государств лучше всего относятся в Израиле, Индии и Японии. К Китаю — в Индонезии, Малайзии, Пакистане, Палестине, Сингапуре и Таиланде. Даже во многих странах из числа союзников Вашингтона, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Канаду и Францию, участники опроса выразили более положительное отношение к Китаю, чем к США.