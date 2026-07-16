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Глава Якутска решил досрочно покинуть должность по собственному желанию

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке. Документ поступил в Якутскую городскую думу 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба думы.

Источник: Life.ru

Григорьев попросил освободить его от должности по собственному желанию. Одновременно он предложил провести внеочередное заседание городской думы.

Председатель Якутской городской думы Альберт Семёнов подписал распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев связал уход Вячеслава Гладкова с возможным повышением. Гладков сложил полномочия главы региона 13 мая. В июне комитет Госдумы по делам СНГ поддержал его кандидатуру на должность посла России в Абхазии. Позднее назначение утвердил президент Владимир Путин. Гладков руководил Белгородской областью с ноября 2020 года, а официально вступил в должность 27 сентября 2021 года.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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