В последнее время в Германии открывают все больше дел об оскорблении политиков, в том числе Мерца. В феврале 2026 года правоохранители в Германии провели расследование против пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера Пиноккио. В июне прокуратура города Хайльбронн сообщила о наложении штрафа на пользователя Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) за то, что тот написал «лжец Фриц» в адрес Мерца. Газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.