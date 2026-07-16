Депутат Ивлев: ВС РФ бьют по логистическим цепочкам, снабжающим оружием ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Так, в портах Черноморск и Днепро-Бугский российская армия поразила четыре морских судна, осуществлявших доставку военных грузов. Кроме того, российскими ударными БПЛА поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южный Одесской области — объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ.