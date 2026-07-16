СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ после террористических атак ВСУ усилили удары по военным объектам, представляющим собой центры логистики, склады вооружения и предприятия военно-промышленного комплекса противника. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Так, в портах Черноморск и Днепро-Бугский российская армия поразила четыре морских судна, осуществлявших доставку военных грузов. Кроме того, российскими ударными БПЛА поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южный Одесской области — объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ.
«Армия России расширила диапазон поражаемых целей, по которым регулярно наносятся массированные огневые удары. Среди них нет гражданских объектов. [ВС РФ] бьют по логистическим цепочкам, снабжающим оружием ВСУ, военным складам, предприятиям ВПК Украины. Мы тем самым отвечаем на террористические атаки киевского режима на регионы России», — сказал Ивлев.
Собеседник ТАСС отметил, что затягиванию конфликта способствуют страны Запада, продолжающие оказывать военную помощь Украине. «Атаки будут продолжаться, пока команда Зеленского, состоящая из “миндичей” (Тимур Мииндич — украинский бизнесмен — прим. ТАСС), делает бизнес на крови украинских солдат вместе со своими покровителями из НАТО. Их не тревожат слезы украинских матерей, зарождающийся на Украине гражданский протест, главное — набить свои карманы», — добавил Ивлев.