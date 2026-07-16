Объявлено о громком назначении в омском Минздраве

Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области сообщила в четверг, 16 июля 2026 года, что первым заместителем министра здравоохранения региона стал Илья Батухтин.
Отмечается, что решение о его назначении принял губернатор Омской области Виталий Хоценко. Батухтин приступил к рабочим обязанностям с 16 июля 2026 года.
«В должности первого заместителя министра здравоохранения Илья Вячеславович будет курировать ключевые вопросы организации оказания медицинской помощи жителям Омской области», — рассказали в ведомстве.
Ранее Батухтин работал руководителем департамента лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, организации лекарственного обеспечения и ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства здравоохранения Омской области. Отмечается, что чиновник прошел путь от начальника отдела до начальника департамента.
Илья Батухтин закончил Омскую государственную медицинскую академию. Он имеет почетную грамоту Министерства здравоохранения Омской области, почетную грамоту Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации и нагрудный знак Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения».
Отметим, что бывший первый заместитель министра здравоохранения Андрей Сухарев назначен главврачом Областной клинической больницы.