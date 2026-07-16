Рубио: Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Бразилии

«Сегодня (в среду по времени Вашингтона — ред.) президент Трамп поручил Торговому представительству США ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии. Чтобы не было недопониманий по поводу причин этого: президент (Бразилии Луис Инасиу — ред.) Лула (да Силва — ред.) и его правительство вели переговоры с США недобросовестно», — написал Рубио в соцсети X.