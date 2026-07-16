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Рубио: Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Бразилии

Рубио: Трамп поручил ввести пошлины в 25% на импорт из Бразилии.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представительству ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Сегодня (в среду по времени Вашингтона — ред.) президент Трамп поручил Торговому представительству США ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии. Чтобы не было недопониманий по поводу причин этого: президент (Бразилии Луис Инасиу — ред.) Лула (да Силва — ред.) и его правительство вели переговоры с США недобросовестно», — написал Рубио в соцсети X.

Он также назвал экономическую политику президента Бразилии плохой как для собственного народа так и для американцев. За 2025 год Лула поставил самого себя превыше заключения сделки ради благополучия бразильского народа, и эти пошлины — расплата за это, подытожил Рубио.

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