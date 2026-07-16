Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ переводят харьковских зенитчиков в штурмовики

Также из украинских военных 302-й бригады сформировали несколько боевых групп, которые были уничтожены в районе Липцов, заявили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ привлекает к штурмовым действиям военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что для участия в штурмовых действиях в районе Избцикого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее также из военнослужащих 302-й бригады сформировали несколько боевых групп, которые были уничтожены в районе Липцов.