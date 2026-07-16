ТАСС: ВСУ переводят харьковских зенитчиков в штурмовики

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ привлекает к штурмовым действиям военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов показал, что для участия в штурмовых действиях в районе Избцикого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее также из военнослужащих 302-й бригады сформировали несколько боевых групп, которые были уничтожены в районе Липцов.