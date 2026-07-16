Заявку на товарный знак Ларисы Долиной отозвали из Роспатента

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для операций с недвижимостью, поданная от имени народной артистки России Ларисы Долиной, была отозвана.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, заявка подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна.
Решение о признании заявки отозванной принято 7 июля. Под этим брендом планировалось оказывать услуги по операциям с недвижимостью, консультации по вопросам задолженности и юридические услуги.
Представитель певицы Сергей Пудовкин назвал заявку глупостью и подчеркнул, что вокруг имени артистки происходит много издевательств.
Ранее Верховный суд России под председательством Игоря Краснова утвердил единый подход к оспариванию сделок с жильём после «схемы Долиной».