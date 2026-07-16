Группировка «Север» за ночь уничтожила более 60 солдат ВСУ

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили 4 пункта управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили ТАСС в группировке войск.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 4 пункта управления БПЛА, более 60 военнослужащих, 11 автомобилей высокой проходимости ВСУ», — рассказали в группировке войск.
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