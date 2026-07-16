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Командир Рим: группировка «Север» за неделю поразила семь станций РЭБ ВСУ

Военный рассказал, что поражение целей помогает российским силам более массово использовать различные типы дронов.

БЕЛГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили семь замаскированных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Рим.

«Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили семь станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении. Операторы разведывательных и ударных БПЛА круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, опытные операторы обнаруживают и поражают станции», — рассказал он.

Рим добавил, что уничтожение станций и средств РЭБ ВСУ помогает российским военнослужащим более массово использовать различные типы разведывательных и ударных дронов для ведения боевых действий.

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