Власти Красноярского края: ситуация с топливом остается под контролем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжают следить за ситуацией на топливном рынке. Как сообщили в министерстве промышленности и торговли региона, региональный штаб ведет постоянный мониторинг поставок топлива и при необходимости корректирует их, чтобы не допустить сбоев в работе важных объектов.
В первую очередь топливом обеспечивают экстренные и оперативные службы, предприятия северного завоза, сельхозорганизации, транспортные компании и объекты жизнеобеспечения. По данным ведомства, их потребности закрываются в полном объеме.
На части автозаправочных станций компании «КНП» временно введен приоритетный режим отпуска топлива для социально значимых предприятий и экстренных служб. Ограничения для населения носят временный характер и будут сняты после стабилизации поставок.
Кроме того, некоторые сети АЗС ограничили продажу топлива в канистры. Эта мера направлена на предотвращение искусственного дефицита и спекулятивного накопления топлива в период повышенного спроса.
В министерстве отметили, что сложности с поставками топлива наблюдаются не только в Красноярском крае, но и в других регионах страны. Они связаны с ростом спроса и внеплановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах.
При этом крупные нефтяные компании продолжают сдерживать рост розничных цен за счет собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. У независимых операторов, закупающих топливо на бирже, стоимость на АЗС может отличаться.
Власти региона подчеркивают, что ситуация остается управляемой. Правительство края также работает над выделением региону дополнительных объемов топлива.