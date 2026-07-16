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В Германии прокуратура проверит заявление актёра Штаймле о Меркель и Мерце

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении известного актёра Уве Штаймле из-за его резких высказываний в адрес бывшего и действующего канцлеров ФРГ.

Источник: RT на русском

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении известного актёра Уве Штаймле из-за его резких высказываний в адрес бывшего и действующего канцлеров ФРГ.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Прокуратура города Дессау-Рослау ведёт дело по статье о нарушении общественного порядка путём угрозы совершения преступлений.

«Если всё сорвётся или гвоздь сломается — тогда поставим её к стенке», — заявил Штаймле об экс-канцлере Ангеле Меркель на мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Говоря о действующем канцлере Германии Фридрихе Мерце, актёр упомянул полковника Клауса Шенк фон Штауффенберга, казнённого за покушение на Адольфа Гитлера в 1944 году.

«Где Штауффенберг, когда он действительно нужен?», — приводит газета слова Штаймле.

По информации издания, ни Меркель, ни Мерц не обращались в правоохранительные органы, однако прокуратура инициировала проверку самостоятельно. Штаймле грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения.

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