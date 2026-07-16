Иран заявил о сбитом американском разведывательном БПЛА MQ-9

Длина дрона MQ-9 — 11 м, размах крыла — 20 м. Он используется для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Способен переносить ракеты «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, бомбы Mark 82 c лазерным или GPS-наведением, а также ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X.
Ранее авиация США дважды нанесла удары по городу Сирик в провинции Хормозган, а также по портовым объектам на побережье Ормузского пролива. Еще три налета было совершено на порт Бендер-Аббас.
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