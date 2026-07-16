Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о сбитом американском разведывательном БПЛА MQ-9

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над городом Эндимешк в провинции Хузестан на юго-западе страны. Текст заявления публикует гостелерадио Ирана (IRIB).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над городом Эндимешк в провинции Хузестан на юго-западе страны. Текст заявления публикует гостелерадио Ирана (IRIB).

Длина дрона MQ-9 — 11 м, размах крыла — 20 м. Он используется для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Способен переносить ракеты «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, бомбы Mark 82 c лазерным или GPS-наведением, а также ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X.

Ранее авиация США дважды нанесла удары по городу Сирик в провинции Хормозган, а также по портовым объектам на побережье Ормузского пролива. Еще три налета было совершено на порт Бендер-Аббас.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше