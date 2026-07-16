США введут пошлины в 25% на большую часть импорта из Бразилии

Администрация президента США Дональда Трампа вводит тарифы в размере 25% на импорт товаров из Бразилии, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Об этом Рубио написал в соцсети X.
По его словам, соответствующее поручение американский лидер дал Торговому представительству США в среду.
Госсекретарь обвинил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство в том, что в течение 2025 года они вели переговоры недобросовестно, ставя личные амбиции выше благополучия собственного народа.
Он также раскритиковал экономическую политику бразильского руководства, назвав её плохой как для самих граждан страны, так и для американцев.
Ранее МИД Бразилии предупредил об угрозе военной интервенции США.