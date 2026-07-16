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Мэр Якутска подал заявление о досрочной отставке

Мэр Якутска Евгений Григорьев написал заявление об отставке, городская дума в ближайшее время рассмотрит претендентов на освобождающийся пост.

Мэр Якутска Евгений Григорьев написал заявление об отставке, городская дума в ближайшее время рассмотрит претендентов на освобождающийся пост.

Об этом сообщили в пресс-службе Якутской городской думы.

Заявление Григорьева поступило на имя председателя городской думы Альберта Семенова в соответствии с уставом муниципального округа.

Ранее Алан Гаглоев сообщил, что уходит в отставку с поста президента Южной Осетии, поскольку принял предложение лидера России Владимира Путина стать его советником.

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Биография Алана Гаглоева
Алан Гаглоев — государственный и политический деятель, советник президента РФ, занимавший пост президента Республики Южная Осетия с 2022 по 2026 год. До прихода в большую политику он работал в правоохранительных органах и структурах государственной безопасности. В этом материале собрали основные факты из биографии политика, о его карьере, образовании, семье и деятельности.
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