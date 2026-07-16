Армия Кувейта сообщила об отражении атаки иранских БПЛА

По информации КСИР, атака стала частью восьмой волны ударов, цель БПЛА — радар раннего обнаружения системы C-RAM на авиабазе Али аль-Салем, а также район сосредоточения американских военнослужащих. Иранская сторона назвала свои действия ответными мерами.
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