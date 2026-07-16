Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный удар на Таганрог. В Ростовской области ночью 16 июля сбили 25 БПЛА

В Ростовской области системы ПВО и мобильные огневые группы отразили налет беспилотников противника. Сбито 25 дронов-камикадзе.

Источник: Российская газета

В Ростовской области системы ПВО и мобильные огневые группы отразили налет беспилотников противника. Сбито 25 дронов-камикадзе.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаке подвергся Таганрог.

Стоит отметить, что с начала июля ВСУ десять раз атаковали этот город и торговые суда в Таганрогском заливе. Однако подразделения ПВО мужественно защищают объекты гражданской инфраструктуры. Всего, по сводным данным, за две недели уничтожено около 40 беспилотников самолетного типа.

В ночь на четверг атаке также подверглись пять районов области Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше