Главный удар на Таганрог. В Ростовской области ночью 16 июля сбили 25 БПЛА

В Ростовской области системы ПВО и мобильные огневые группы отразили налет беспилотников противника. Сбито 25 дронов-камикадзе.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаке подвергся Таганрог.
Стоит отметить, что с начала июля ВСУ десять раз атаковали этот город и торговые суда в Таганрогском заливе. Однако подразделения ПВО мужественно защищают объекты гражданской инфраструктуры. Всего, по сводным данным, за две недели уничтожено около 40 беспилотников самолетного типа.
В ночь на четверг атаке также подверглись пять районов области Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.