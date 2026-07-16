На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли трассу из-за налёта БПЛА

Движение по трассе в сторону Москвы перекрыто в Ярославле из-за налёта украинских беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По его словам, регион подвергся вражеской атаке, и в целях безопасности пришлось ограничить движение.
Выезд из города в направлении столицы заблокирован от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Жителей просят полностью отказаться от поездок в эту сторону либо выбирать альтернативные маршруты.
Губернатор добавил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
Ранее сообщалось, что гражданские объекты получили повреждения в результате налёта беспилотников на Энгельс.