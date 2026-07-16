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Собянин: над Москвой уничтожены шесть вражеских беспилотников

Силы ПВО Минобороны сбили шесть БПЛА, которые летели на Москву.

Силы ПВО Минобороны сбили шесть БПЛА, которые летели на Москву.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», — написал глава города.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что движение по трассе в сторону Москвы перекрыто в Ярославле из-за налёта украинских беспилотников.

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