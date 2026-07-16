Байден анонсировал выход своих мемуаров

По словам господина Байдена, книга посвящена ключевым решениям, которые он принимал на посту главы государства. В частности, в ней затрагиваются борьба с пандемией COVID-19, экономическая политика, «восстановление американской демократии» после событий 6 января, а также конфликты в Афганистане и на Украине. Кроме того, экс-президент расскажет, почему изначально решил баллотироваться на второй срок и что повлияло на его решение снять свою кандидатуру.