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Байден анонсировал выход своих мемуаров

Бывший президент США Джо Байден объявил, что написал мемуары «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America). Книга поступит в продажу 17 ноября. Выход запланирован через две недели после промежуточных выборов в Конгресс.

Бывший президент США Джо Байден объявил, что написал мемуары «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America). Книга поступит в продажу 17 ноября. Выход запланирован через две недели после промежуточных выборов в Конгресс.

«Прежде всего это касается моей веры в обещание Америки. Обещание, которое мы дали тем, кто был до нас, чтобы почтить их самопожертвование», — сказал бывший президент в видеообращении (цитата по ABC News).

По словам господина Байдена, книга посвящена ключевым решениям, которые он принимал на посту главы государства. В частности, в ней затрагиваются борьба с пандемией COVID-19, экономическая политика, «восстановление американской демократии» после событий 6 января, а также конфликты в Афганистане и на Украине. Кроме того, экс-президент расскажет, почему изначально решил баллотироваться на второй срок и что повлияло на его решение снять свою кандидатуру.

«Обещай мне, Америка» станет продолжением линейки автобиографических книг Джо Байдена. Ранее у него вышли книги «Обещания, которые нужно сдержать» (Promises to Keep) и «Обещай мне, папа» (Promise Me, Dad) — мемуары, посвященные его старшему сыну Бо, который скончался от рака мозга.

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