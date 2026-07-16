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Глава Якутска Евгений Григорьев уходит в досрочную отставку

В городскую думу Якутска уже внесли две кандидатуры для избрания на вакантную должность главы города.

Источник: Комсомольская правда

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе Якутской городской думы, официальный документ поступил 16 июля на имя председателя парламента Альберта Семенова.

Вместе с заявлением Григорьев обратился к депутатам с инициативой провести внеочередное заседание. В связи с этим спикер Альберт Семенов оперативно распорядился созвать XXVII внеочередную сессию для рассмотрения вопроса об отставке.

Параллельно глава республики Айсен Николаев уже внес в городскую думу две кандидатуры для избрания на вакантную должность главы города — Дмитрия Садовникова и Владислава Созонова.

Срок полномочий Григорьева формально истекал 2 апреля 2026 года, однако его продлили до Единого дня голосования (20 сентября) на основании федерального закона о местном самоуправлении.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года. На прошлой неделе все 11 политических объединений, планирующих участвовать в парламентской кампании, отчитались перед ЦИК.

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