Глава Якутска Евгений Григорьев уходит в досрочную отставку

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе Якутской городской думы, официальный документ поступил 16 июля на имя председателя парламента Альберта Семенова.
Вместе с заявлением Григорьев обратился к депутатам с инициативой провести внеочередное заседание. В связи с этим спикер Альберт Семенов оперативно распорядился созвать XXVII внеочередную сессию для рассмотрения вопроса об отставке.
Параллельно глава республики Айсен Николаев уже внес в городскую думу две кандидатуры для избрания на вакантную должность главы города — Дмитрия Садовникова и Владислава Созонова.
Срок полномочий Григорьева формально истекал 2 апреля 2026 года, однако его продлили до Единого дня голосования (20 сентября) на основании федерального закона о местном самоуправлении.
Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года. На прошлой неделе все 11 политических объединений, планирующих участвовать в парламентской кампании, отчитались перед ЦИК.