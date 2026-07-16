В Гонконге задержали пятерых торговцев книгами

Власти Гонконга объявили о задержании пяти человек, занимавшихся продажей книг. Сотрудники службы национальной безопасности подозревают их в «действиях, направленных на подстрекательство», сообщает информационное агентство Reuters.
Как уточняется в заявлении полиции, таможенная служба Гонконга уведомила о перехвате международного почтового отправления, содержавшего партию книг с подстрекательским содержанием. В результате были проведены проверки в двух магазинах, расположенных в оживлённой части города Коулун. Задержаны двое мужчин в возрасте 37 и 57 лет, а также три женщины в возрасте от 30 до 59 лет. Им предъявлены обвинения в «демонстрации предметов с провокационными намерениями» и «продаже публикаций подстрекательского содержания». Изъятая литература, по данным следствия, была направлена на возбуждение враждебного отношения к администрации Гонконга, судебной системе и органам правопорядка.
Агентство отмечает, что с 2020 года, когда в Китае вступил в силу закон о национальной безопасности, рынок независимых книжных магазинов, ранее активно действовавший в городе, начал постепенно приходить в упадок.
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