В Гонконге задержали пятерых торговцев книгами

Как уточняется в заявлении полиции, таможенная служба Гонконга уведомила о перехвате международного почтового отправления, содержавшего партию книг с подстрекательским содержанием. В результате были проведены проверки в двух магазинах, расположенных в оживлённой части города Коулун. Задержаны двое мужчин в возрасте 37 и 57 лет, а также три женщины в возрасте от 30 до 59 лет. Им предъявлены обвинения в «демонстрации предметов с провокационными намерениями» и «продаже публикаций подстрекательского содержания». Изъятая литература, по данным следствия, была направлена на возбуждение враждебного отношения к администрации Гонконга, судебной системе и органам правопорядка.