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Врач Эсаки объяснил, почему не стоит есть перед сном

Приём пищи менее чем за три часа до сна негативно сказывается на метаболизме и качестве отдыха, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.

Источник: RT на русском

Приём пищи менее чем за три часа до сна негативно сказывается на метаболизме и качестве отдыха, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Медик пояснил, что отказ от поздней еды помогает синхронизировать работу организма с естественным циркадным ритмом.

По его словам, артериальное давление, частота сердечных сокращений и метаболизм успевают перейти в «ночной режим», а не остаются в активном состоянии, что улучшает качество сна.

«Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи», — рассказал Эсаки.

Кроме того, с точки зрения метаболизма более ранний приём пищи смягчает ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствуя лучшему контролю в течение дня.

Врач добавил, что такой режим приводит к более стабильному, глубокому сну и облегчает прохождение его стадий.

Ранее эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева рассказала, что постоянная тяга к сладкому и жирному может быть связана не с недостатком силы воли, а с физиологическими причинами и недостаточным объёмом еды.