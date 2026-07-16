Врач Эсаки объяснил, почему не стоит есть перед сном

Приём пищи менее чем за три часа до сна негативно сказывается на метаболизме и качестве отдыха, заявил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.
Об этом сообщает РИА Новости.
Медик пояснил, что отказ от поздней еды помогает синхронизировать работу организма с естественным циркадным ритмом.
По его словам, артериальное давление, частота сердечных сокращений и метаболизм успевают перейти в «ночной режим», а не остаются в активном состоянии, что улучшает качество сна.
«Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи», — рассказал Эсаки.
Кроме того, с точки зрения метаболизма более ранний приём пищи смягчает ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствуя лучшему контролю в течение дня.
Врач добавил, что такой режим приводит к более стабильному, глубокому сну и облегчает прохождение его стадий.
Ранее эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева рассказала, что постоянная тяга к сладкому и жирному может быть связана не с недостатком силы воли, а с физиологическими причинами и недостаточным объёмом еды.