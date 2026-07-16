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Одна из стран Европы заблокировала новый пакет санкций против РФ

Греция выразила несогласие с 21-м пакетом санкций, вводимых Европейским союзом против России, и остановила процесс его утверждения.

Греция выразила несогласие с 21-м пакетом санкций, вводимых Европейским союзом против России, и остановила процесс его утверждения. Об этом сообщает издание Financial Times. Афины отказались одобрить инициативу Европейской комиссии, которая предполагала запрет на перевозку российского сжиженного природного газа.

Греческая сторона заявила, что в подобной ситуации компания Dynagas, занимающаяся судоходством, лишится возможности задействовать свои газовозы в других точках мира и будет вынуждена реализовать их покупателям из стран, не относящихся к Западу. Цена одного такого судна может доходить до 300 миллионов долларов.

В общей сложности фирма управляет 27 газовозами, включая третью часть всех танкеров ледового класса Arc7, действующих в мире. Ранее представители стран — участниц ЕС тоже не пришли к единому мнению по поводу нового пакета санкций. Очередное заседание запланировано на 23 июля.

Иордания сбила восемь иранских ракет над своей территорией.