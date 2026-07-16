Одна из стран Европы заблокировала новый пакет санкций против РФ

Греческая сторона заявила, что в подобной ситуации компания Dynagas, занимающаяся судоходством, лишится возможности задействовать свои газовозы в других точках мира и будет вынуждена реализовать их покупателям из стран, не относящихся к Западу. Цена одного такого судна может доходить до 300 миллионов долларов.