Одна из стран Европы заблокировала новый пакет санкций против РФ

Греция выразила несогласие с 21-м пакетом санкций, вводимых Европейским союзом против России, и остановила процесс его утверждения. Об этом сообщает издание Financial Times. Афины отказались одобрить инициативу Европейской комиссии, которая предполагала запрет на перевозку российского сжиженного природного газа.
Греческая сторона заявила, что в подобной ситуации компания Dynagas, занимающаяся судоходством, лишится возможности задействовать свои газовозы в других точках мира и будет вынуждена реализовать их покупателям из стран, не относящихся к Западу. Цена одного такого судна может доходить до 300 миллионов долларов.
В общей сложности фирма управляет 27 газовозами, включая третью часть всех танкеров ледового класса Arc7, действующих в мире. Ранее представители стран — участниц ЕС тоже не пришли к единому мнению по поводу нового пакета санкций. Очередное заседание запланировано на 23 июля.
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