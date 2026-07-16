Немецкий суд обязал FIFA прекратить манипуляции при продаже билетов на ЧМ

Кроме того, платформу обвинили в использовании манипулятивных элементов интерфейса при продажах в режиме «последней минуты». Среди них — резкое увеличение стоимости билета на этапе оплаты (метод bait-and-switch), жесткий шестиминутный таймер на покупку, автоматический выбор самого дорогого места по умолчанию и скрытие цен до выбора места.