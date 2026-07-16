Дипломатическое представительство России в Австралии заявило о тревоге из-за того, как местные медиа и официальные лица формируют общественное мнение. В заявлении подчёркивается, что призывы «убивать русских» теперь воспринимаются как допустимые в австралийском публичном поле, и дипломаты призвали прекратить тиражирование враждебной риторики.