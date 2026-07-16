Дипломатическое представительство России в Австралии заявило о тревоге из-за того, как местные медиа и официальные лица формируют общественное мнение. В заявлении подчёркивается, что призывы «убивать русских» теперь воспринимаются как допустимые в австралийском публичном поле, и дипломаты призвали прекратить тиражирование враждебной риторики.
Поводом для реакции дипмиссии стала статья в газете The Australia, где приводятся слова австралийских военных, которые готовят украинских солдат на территории Польши. Материал имеет заголовок «Мы учим украинцев лучше убивать русских».
«Эта опасная манера речи, где понятия “убийство” и “русские” подаются как нечто позитивное, распространяется безответственными журналистами. Теперь она получила официальную поддержку: сенатор Джеймс Патерсон, представляющий теневой кабинет министров по обороне, опубликовал эту публикацию на своей интернет-странице», — отмечается в сообщении российского посольства.
Дипломаты также указали, что украинские вооружённые силы применяют зарубежное снаряжение и полученные навыки для атак на мирных граждан России, а государства, которые продолжают поставлять оружие Киеву, «должны отвечать за гибель невинных людей».
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