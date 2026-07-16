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В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин, комментируя новый приказ Минздрава, подчеркнул важность программ реабилитации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин, комментируя новый приказ Минздрава, подчеркнул важность программ реабилитации.

«После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь. Новый приказ Минздрава с чёткими сроками приёма психологов для участников СВО и их семей — правильное и давно назревшее решение», — уверен он.

Последовательно решаются задачи реабилитации бойцов СВО по Народной программе-2021: запускаются проекты комплексной реабилитации, проводятся приёмы участников СВО и их семей в каждом регионе.

«Теперь главное — контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем», — заключил он.

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