В Сербии заявили, что ЕС надеется к 2030 году истощить Россию

«Так имеет ли смысл ждать, пока военные потенциалы враждебных стран ЕС станут достаточно сильными для начала вооруженного конфликта с Россией и, без сомнения, после этого — и с Китаем? Или же лучше уже сейчас, в 2026 году, дать четко понять, что Россия — это не СССР, который ждал, пока Третий рейх двинется на Восток, и что Китай — это не оккупированная бывшая империя, ожидающая повторения резни в Нанкине?» — отмечает Вулин.