Посол РФ: Гаага устала нести бремя поддержки Киева

В то же время, по словам посла, не следует переоценивать значение слов министра, так как в действительности Нидерланды «уже давно» не поставляют Украине оружие непосредственно с собственных складов. «Основной акцент давно смещен на коммерческие закупки, в том числе в рамках натовской инициативы PURL, а также на финансирование соответствующих программ», — напомнил он. Кроме того, он добавил, что премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен неоднократно заявлял о продолжении поддержки Киева в другой форме, включая совместное производство вооружений. На этом фоне, по оценке дипломата, речь идет скорее о «перераспределении направлений» военной помощи Украине, чем о ее сворачивании.