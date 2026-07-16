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Посол РФ: Гаага устала нести бремя поддержки Киева

ГААГА, 16 июля. /ТАСС/. Нидерланды устали нести основное финансовое бремя военной помощи Украине. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

Источник: Reuters

«Здесь явно устали нести основное финансовое бремя помощи Украине и хотят подстегнуть “отстающих” союзников по НАТО к увеличению соответствующих взносов», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать высказывания министра обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус о «пределе возможностей» военной помощи Киеву. Кроме того, дипломат напомнил, что Нидерланды, как и большинство европейских государств, сами испытывают серьезный дефицит вооружений, в частности, средств ПВО. «По всей видимости, в Гааге пришли к пониманию того, что дальнейшее истощение национальных запасов уже начинает создавать риски для собственной обороноспособности», — констатировал Тарабрин.

В то же время, по словам посла, не следует переоценивать значение слов министра, так как в действительности Нидерланды «уже давно» не поставляют Украине оружие непосредственно с собственных складов. «Основной акцент давно смещен на коммерческие закупки, в том числе в рамках натовской инициативы PURL, а также на финансирование соответствующих программ», — напомнил он. Кроме того, он добавил, что премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен неоднократно заявлял о продолжении поддержки Киева в другой форме, включая совместное производство вооружений. На этом фоне, по оценке дипломата, речь идет скорее о «перераспределении направлений» военной помощи Украине, чем о ее сворачивании.

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