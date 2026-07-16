Российский МИД призвал граждан страны быть осторожными в Персидском заливе

В Министерстве иностранных дел обратили внимание, что пик напряжённости приходится на районы, где дислоцированы воинские контингенты иностранных государств, а также логистические узлы транспортной инфраструктуры, используемые двойным назначением. Морские порты, нефтеперерабатывающие заводы и крупные аэродромы подвергаются наибольшему риску быть поражёнными высокоточным оружием или дронами-камикадзе. Специалисты по безопасности предупреждают: даже случайное нахождение вблизи таких объектов в момент атаки может привести к необратимым последствиям.