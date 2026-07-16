Российский МИД призвал граждан страны быть осторожными в Персидском заливе

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам России не посещать небезопасные зоны в районе Персидского залива. Поводом послужило обострение вооружённых столкновений на территории Ближнего Востока. В официальном сообщении на портале ведомства подчёркивается, что необходимо держаться подальше от военных сооружений и стратегически важных объектов.
В случае возникновения угрозы ракетных обстрелов либо атак с использованием беспилотников советуется найти убежище в надёжных укрытиях.
В Министерстве иностранных дел обратили внимание, что пик напряжённости приходится на районы, где дислоцированы воинские контингенты иностранных государств, а также логистические узлы транспортной инфраструктуры, используемые двойным назначением. Морские порты, нефтеперерабатывающие заводы и крупные аэродромы подвергаются наибольшему риску быть поражёнными высокоточным оружием или дронами-камикадзе. Специалисты по безопасности предупреждают: даже случайное нахождение вблизи таких объектов в момент атаки может привести к необратимым последствиям.
Иордания сбила восемь иранских ракет над своей территорией.