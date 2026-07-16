Глава киевского режима Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» вновь допустил переход на русский язык. Во время выступления в Киеве он начал фразу на украинском, однако в одном из предложений произнес русское выражение, после чего сразу исправился.
Рассказывая о контактах с президентом США, Зеленский заявил, что уже поделился своим видением того, что необходимо для ускорения процесса подготовки. При этом вместо украинского выражения «на наш погляд» он сначала произнес по-русски «на наш взгляд», а затем сразу заменил его украинским вариантом и продолжил выступление.
Как отмечает Lenta.ru, подобные оговорки уже происходили во время официальных мероприятий. В январе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким Зеленский также использовал русское слово. Вместо украинского «можливість» он произнес «возможность».
Издание обращает внимание, что эпизод произошел после принятия на Украине закона, подписанного Зеленским, которым русский язык исключили из перечня языков, подпадающих под защиту Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
При этом действие Хартии сохранилось для других языков национальных меньшинств. Под ее защитой остаются урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский языки, а также идиш.
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