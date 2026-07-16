Зеленский во время выступления в Киеве перешел на русский язык

Рассказывая о контактах с президентом США, Зеленский заявил, что уже поделился своим видением того, что необходимо для ускорения процесса подготовки. При этом вместо украинского выражения «на наш погляд» он сначала произнес по-русски «на наш взгляд», а затем сразу заменил его украинским вариантом и продолжил выступление.