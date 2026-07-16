Депутат Рады связал решения властей с новой волной уличных протестов

Железняк отреагировал на публикацию медика и заявил о появлении у украинских властей новой политической традиции. По его словам, ранее руководство страны регулярно готовилось к выборам, проведение которых невозможно из-за боевых действий, а также каждое лето увольняло Дениса Шмыгаля.