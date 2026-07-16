Депутат Рады связал решения властей с новой волной уличных протестов

На Украине прозвучал призыв провести новый майдан в центре Киева после решения главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На ситуацию обратил внимание депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
С инициативой выступил украинский военный медик Дмитрий Козятинский. Он предложил противникам кадрового решения собраться в четверг в 9:01 на площади Франко и публично выступить против постоянных перестановок в правительстве.
Козятинский заявил, что участники акции должны показать несогласие с заменой эффективных министров на удобных для власти людей. Он отдельно подчеркнул мирный характер предполагаемого протеста и призвал желающих принести плакаты.
Железняк отреагировал на публикацию медика и заявил о появлении у украинских властей новой политической традиции. По его словам, ранее руководство страны регулярно готовилось к выборам, проведение которых невозможно из-за боевых действий, а также каждое лето увольняло Дениса Шмыгаля.
Теперь, как считает депутат, к этому перечню добавилась еще одна повторяющаяся практика. Железняк связал принятые властями кадровые решения с возникновением протестных настроений и призывами к проведению митингов.
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