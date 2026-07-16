Соседние с Беларусью Литва и Латвия заявили о готовности разместить ядерное оружие

Две соседние с Беларусью страны ЕС высказались о размещении ядерного оружия. Подробности приводит РИА Новости.
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, в конституции страны есть статья про запрет на размещение ядерного оружия. Однако сейчас парламент рассматривает вариант ее удаления из текста основного закона.
Науседа заявил: это не означает, что Литва собирается говорить про размещение ядерного оружия здесь и сейчас. Подобное ограничение не позволило бы использовать все возможности, которые предоставлены ядерным сдерживанием, ядерным зонтиком НАТО.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.
Тем временем Кремль сделал заявление о том, к чему готовит жителей соседняя с Беларусью Литва.
Кроме того, соседняя страна ЕС собирается запретить импорт ряда товаров из Беларуси.