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Соседние с Беларусью Литва и Латвия заявили о готовности разместить ядерное оружие

Две соседние с Беларусью страны ЕС высказались о размещении ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Две соседние с Беларусью страны ЕС высказались о размещении ядерного оружия. Подробности приводит РИА Новости.

Как отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич, если размещение указанного оружия будет в интересах НАТО, а также в национальных интересах, то решение будет принято одним из ведомств Латвии. Никаких юридических препятствий, связанных с принятием решения о размещении ядерного оружия, добавил он, нет.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, в конституции страны есть статья про запрет на размещение ядерного оружия. Однако сейчас парламент рассматривает вариант ее удаления из текста основного закона.

Науседа заявил: это не означает, что Литва собирается говорить про размещение ядерного оружия здесь и сейчас. Подобное ограничение не позволило бы использовать все возможности, которые предоставлены ядерным сдерживанием, ядерным зонтиком НАТО.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.

Тем временем Кремль сделал заявление о том, к чему готовит жителей соседняя с Беларусью Литва.

Кроме того, соседняя страна ЕС собирается запретить импорт ряда товаров из Беларуси.

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