Соседние с Беларусью Литва и Латвия заявили о готовности разместить ядерное оружие

Как отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич, если размещение указанного оружия будет в интересах НАТО, а также в национальных интересах, то решение будет принято одним из ведомств Латвии. Никаких юридических препятствий, связанных с принятием решения о размещении ядерного оружия, добавил он, нет.