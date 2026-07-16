Пожар в Киеве произошёл после атаки ВС РФ на ключевых промышленных предприятиях

Ранее Life.ru писал, что столица Украины подвергается атаке ВС РФ. Очевидцы сообщали о ярких вспышках и зареве пожара в районе Дарницкой ТЭЦ. Взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе после взрывов возник пожар на складах на территории Святошинского и Дарницкого районов. Позднее пламя было локализовано и потушено.