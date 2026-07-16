Джо Байден анонсировал скорый выход своих мемуаров

Бывший глава Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о выходе своей новой книги мемуаров под названием «Пообещай мне, Америка» (Promise Me, America). Издание поступит в продажу 17 ноября. Релиз состоится спустя две недели после промежуточных выборов в Конгресс.
«В первую очередь это рассказ о моей вере в обещание Америки. О том обязательстве, которое мы несем перед теми, кто жил до нас, чтобы отдать дань их жертвенности», — заявил экс-президент в своем видеообращении (цитата по ABC News).
Как отметил Байден, содержание книги сосредоточено на важнейших решениях, принятых им во время пребывания на посту главы государства. Среди затронутых тем — противодействие пандемии COVID-19, экономическая стратегия, «возрождение американской демократии» после событий 6 января, а также военные конфликты в Афганистане и Украине. Помимо этого, бывший президент объяснит, почему он изначально решил выдвигаться на второй срок и какие факторы повлияли на его окончательное решение отказаться от участия в гонке.
«Пообещай мне, Америка» продолжает серию автобиографических трудов Байдена. Ранее свет увидели книги «Обещания, которые нужно сдержать» (Promises to Keep) и «Обещай мне, папа» (Promise Me, Dad) — это мемуары, посвященные его старшему сыну Бо, который ушел из жизни из-за рака мозга.
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