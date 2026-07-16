Джо Байден анонсировал скорый выход своих мемуаров

Как отметил Байден, содержание книги сосредоточено на важнейших решениях, принятых им во время пребывания на посту главы государства. Среди затронутых тем — противодействие пандемии COVID-19, экономическая стратегия, «возрождение американской демократии» после событий 6 января, а также военные конфликты в Афганистане и Украине. Помимо этого, бывший президент объяснит, почему он изначально решил выдвигаться на второй срок и какие факторы повлияли на его окончательное решение отказаться от участия в гонке.