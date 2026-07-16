Серия ракетных ударов ВС РФ пришлась по двум районам Киева

По Киеву во время массированной атаки было выпущено до шести ракет. Об этом сообщает Times of Ukraine. По данным издания, наиболее сильные удары пришлись по Дарницкому району на левом берегу столицы, а на правом берегу одной из целей стал Святошинский район.
Telegram-канал SHOT утверждает, что баллистические ракеты наносили удары по военным и инфраструктурным объектам. В публикации говорится, что в районе Дарницкой ТЭЦ были видны яркие вспышки, а затем возникло сильное зарево от пожара.
Официальной информации о последствиях ударов, масштабах разрушений и возможных пострадавших в приведенных сообщениях не приводится.
На этом фоне внимание вновь привлекла ситуация со складом вооружений в городе Вишневое Киевской области, где 6 июля после воздушной атаки произошли взрывы. Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее признал, что объект, на котором хранилось оружие, находился рядом с жилыми домами.
По его словам, должностные лица «Укроборонпрома» разместили боеприпасы вблизи жилой застройки вопреки действовавшему запрету. Зеленский заявил, что намерен привлечь виновных к ответственности. Произошедшее в Вишневом он назвал «абсолютно ужасающей ситуацией», отметив, что взрывы привели к большому числу пострадавших.
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