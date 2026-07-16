Германия призвала FIFA прекратить манипуляции с продажей билетов на ЧМ

Дополнительно платформа обвиняет ФИФА в применении целого ряда обманных тактик при продажах в последний момент. Среди таких методов — резкий скачок стоимости билета на стадии оформления платежа (так называемая схема «приманка и подмена»), жесткий лимит в шесть минут на завершение покупки, автоматический выбор самого дорогого места без уведомления, а также сокрытие окончательной цены до того, как пользователь выберет конкретное место.