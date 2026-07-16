Германия призвала FIFA прекратить манипуляции с продажей билетов на ЧМ

Земельный суд Франкфурта вынес решение в пользу немецкой интернет-площадки Ticombo, занимающейся перепродажей билетов, обязав Международную федерацию футбола (ФИФА) предоставлять сведения о персональных данных и местонахождении всех тех, кто занимается коммерческой реализацией билетов, до завершения сделки. Информацию об этом распространяет издание The Guardian.
В поданном иске Ticombo утверждает, что ФИФА намеренно скрывает информацию о статусе таких продавцов, что дает возможность коммерческим организациям выдавать себя за обычных покупателей и сбывать свои запасы билетов по неоправданно высоким ценам.
Дополнительно платформа обвиняет ФИФА в применении целого ряда обманных тактик при продажах в последний момент. Среди таких методов — резкий скачок стоимости билета на стадии оформления платежа (так называемая схема «приманка и подмена»), жесткий лимит в шесть минут на завершение покупки, автоматический выбор самого дорогого места без уведомления, а также сокрытие окончательной цены до того, как пользователь выберет конкретное место.
Однако, поскольку представители ФИФА не присутствовали на судебном заседании во Франкфурте, а само предписание имеет юридическую силу исключительно в пределах Германии, данное решение, как отмечает The Guardian, едва ли окажет влияние на ход нынешнего турнира. В свою очередь, Ticombo намерена продолжить судебное разбирательство уже на территории Швейцарии.
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