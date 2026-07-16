Поступок Зеленского разозлил польского депутата

Она задалась вопросом, сколько Зеленский будет позволять себе выпады в адрес Польши. По словам евродепутата, «твердое слово» главы киевского режима ничего не стоит, а украинские власти только и делают, что портят отношения с соседями, вместо того чтобы их налаживать.