Поступок Зеленского разозлил польского депутата

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
«Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого», — написала она в соцсети X.
По мнению евродепутата, Зеленского глубоко задело лишение его высшей польской награды — ордена Белого Орла, инициированное Навроцким. В качестве ответного жеста, как отметила Зайончковская-Герник, он во время чествования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявил, что ее европейскую награду уже никто не сможет отозвать.
Она задалась вопросом, сколько Зеленский будет позволять себе выпады в адрес Польши. По словам евродепутата, «твердое слово» главы киевского режима ничего не стоит, а украинские власти только и делают, что портят отношения с соседями, вместо того чтобы их налаживать.
Напомним, что Зеленский наградил приехавшую в Киев фон дер Ляйен орденом Европы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.