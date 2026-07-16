Российские военные заявили о поражении судов в Одессе и Южном

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, ссылаясь на данные из открытых источников, заявил о значительном превосходстве России в производстве отдельных видов вооружений. По его словам, в 2025 году Россия выпустила около 900 баллистических ракет, тогда как страны Евросоюза не произвели ни одной. Он также сообщил, что объем производства артиллерийских снарядов, согласно приведенным им данным, составил около 4 млн в России против 2 млн в ЕС.