Российские военные заявили о поражении судов в Одессе и Южном

Российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые, по данным Минобороны России, используются в интересах вооруженных сил Украины. В ведомстве сообщили, что в ходе очередной атаки были поражены три сухогруза, находившиеся в портах Южный и Одесса.
Как уточнили в Минобороны, для ударов применялись беспилотные летательные аппараты. Сообщение об этом опубликовано в официальном MAX-канале ведомства. Других подробностей о повреждениях судов и результатах атаки министерство не привело.
В военном ведомстве также заявили, что российские войска продолжают планомерно наносить удары по объектам противника. В публикации отмечается, что для выполнения этих задач используются ракеты и беспилотники «Герань», которых, как подчеркнули в Минобороны, «хватит на всех».
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, ссылаясь на данные из открытых источников, заявил о значительном превосходстве России в производстве отдельных видов вооружений. По его словам, в 2025 году Россия выпустила около 900 баллистических ракет, тогда как страны Евросоюза не произвели ни одной. Он также сообщил, что объем производства артиллерийских снарядов, согласно приведенным им данным, составил около 4 млн в России против 2 млн в ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможная отправка военнослужащих западных стран на территорию Украины в рамках так называемой «коалиции желающих» будет расцениваться Россией как иностранная интервенция. По ее словам, в таком случае иностранные военные будут рассматриваться российской стороной как законные военные цели.
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