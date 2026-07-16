В МИД РФ потребовали реакции ЮНЕСКО на арест российской активистки Новиковой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ЮНЕСКО и другие международные структуры дать оценку содержанию под стражей во Франции российской активистки, основательницы некоммерческой организации SOS Donbass Анны Новиковой. Соответствующее заявление она сделала на брифинге для журналистов.
По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что руководство ЮНЕСКО, секретариат организации, а также другие профильные международные институты отреагируют на ситуацию. Она заявила, что речь идет о фактах, которые, по оценке российской стороны, требуют оценки с точки зрения соблюдения принципов свободы слова.
Дело Новиковой получило развитие после того, как прокуратура Парижа выступила против ее освобождения под судебный надзор. Таким образом, французская сторона высказалась за сохранение ранее избранной меры пресечения.
О задержании трех членов ассоциации SOS Donbass, среди которых была гражданка России Анна Новикова, в ноябре 2025 года сообщила газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. По данным издания, задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя ситуацию, заявила, что, по ее мнению, Новикову преследуют из-за ее деятельности. Омбудсмен считает, что активистка стремилась донести на Западе свою позицию относительно происходящего и оказывала помощь мирным жителям Донбасса.
Читайте также: Суд над основательницей SOS Donbass Новиковой пройдет во Франции.