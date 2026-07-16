В МИД РФ потребовали реакции ЮНЕСКО на арест российской активистки Новиковой

По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что руководство ЮНЕСКО, секретариат организации, а также другие профильные международные институты отреагируют на ситуацию. Она заявила, что речь идет о фактах, которые, по оценке российской стороны, требуют оценки с точки зрения соблюдения принципов свободы слова.