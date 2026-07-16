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Минобороны России отчиталось об ударах по предприятиям в Киеве

Вооруженные силы России ударили ночью высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности в Киеве, на которых производятся беспилотники. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы России ударили ночью высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности в Киеве, на которых производятся беспилотники. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также, согласно сводке, поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный». Эти порты используются для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, подчеркнули в ведомстве. Удары также были нанесены по морскому судну и быстроходному катеру ВСУ, шедшим в порты Одесской области, указано в сообщении.

15 июля Минобороны России отчитывалось об ударах по инфраструктуре и сухогрузам в портах «Южный», «Одесса», «Черноморск» и «Днепро-Бугский».