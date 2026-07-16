Минобороны России отчиталось об ударах по предприятиям в Киеве

Также, согласно сводке, поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный». Эти порты используются для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, подчеркнули в ведомстве. Удары также были нанесены по морскому судну и быстроходному катеру ВСУ, шедшим в порты Одесской области, указано в сообщении.