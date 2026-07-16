Вэнс рассказал, как администрация Трампа «облажалась» с делом Эпштейна

Администрация Дональда Трампа абсолютно неправильно выстроила коммуникацию вокруг публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом он рассказал в подкасте Джо Рогана, передает Associated Press.
По словам Вэнса, главная ошибка была допущена бывшим генпрокурором Пэм Бонди, которая заявила, что предполагаемый «список клиентов» Эпштейна «лежит у меня на столе прямо сейчас». При этом Минюст при Бонди также предоставлял консервативным комментаторам и блогерам папки под названиями «Файлы Эпштейна: этап 1» и «Рассекречено».
При этом Вэнс усомнился, что Бонди действовала злонамеренно и «преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было». В результате экс-прокурора, по его словам, «поджарили» в публичном пространстве, а это привело к недоверию к усилиям администрации по обеспечению прозрачности в вопросе файлов Эпштейна.
«Мы абсолютно облажались с коммуникацией вокруг темы с файлами Эпштейна. Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет», — заключил он.
Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли несовершеннолетними, был арестован в 2019-м и найден мертвым в тюремной камере в августе того же года. Почти сразу после его смерти распространились конспирологические теории о заказном убийстве, которые основываются на его связях с влиятельными политиками и бизнесменами, а также на процессуальных нарушениях, допущенных тюремной администрацией в ночь его гибели.
Президент США Дональд Трамп в апреле сообщил, что Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор, а исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш. По сведениям The New York Times, одной из причин увольнения Бонди стало разочарование Трампа в том, как Минюст под руководством генпрокурора вел дело Эпштейна. Как писала газета, Бонди обвиняют в ненадлежащем обращении с материалами расследования.
Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал рассекретить «файлы Эпштейна», жестко критикуя предшественников за сокрытие правды. Однако, вернувшись в Белый дом, он резко сменил риторику — назвал дело «скучным» и выступил против однопартийцев, требовавших обнародовать материалы расследования. Однако осенью 2025-го сенат США единогласно одобрил законопроект о публикации всех материалов по делу Эпштейна.
В январе 2026 года Минюст США опубликовал крупнейшую часть материалов федерального расследования по делу финансиста — около 3 млн страниц документов, более 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фотографий.