Вэнс рассказал, как администрация Трампа «облажалась» с делом Эпштейна

При этом Вэнс усомнился, что Бонди действовала злонамеренно и «преувеличила то, что у нас было, и то, чего у нас не было». В результате экс-прокурора, по его словам, «поджарили» в публичном пространстве, а это привело к недоверию к усилиям администрации по обеспечению прозрачности в вопросе файлов Эпштейна.