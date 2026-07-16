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Глава Якутска досрочно ушел в отставку

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию.

Источник: РБК

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Якутской городской думы.

Заявление поступило 16 июля на имя председателя думы Альберта Семенова. Также Григорьев обратился с инициативой провести внеочередное заседание городского парламента.

В связи с этим председатель Якутской городской думы распорядился созвать XXVII внеочередную сессию для рассмотрения вопроса, говорится в публикации.

Глава Якутии Айсен Николаев в свою очередь внес в гордуму две кандидатуры для избрания на должность главы города — Дмитрия Садовникова и Владислава Созонова.

Евгений Григорьев родился в 1978 году. До избрания на пост мэра занимал должности в органах власти Якутии и муниципальном управлении. В 2021 году был избран главой Якутска депутатами городской думы.

Срок полномочий Григорьева на посту главы Якутска формально истекал 2 апреля 2026 года. Однако его полномочия были продлены до 20 сентября — Единого дня голосования — на основании федерального закона о местном самоуправлении.

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