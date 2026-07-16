Дни Калининградской области пройдут в Беларуси

Об этом стороны договорились на заседании российско-белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами госуправления Беларуси.
По словам губернатора, это проведение таких дней является форматом многостороннего сотрудничества.
«Это касается и нашей молодежи, это касается наших деловых кругов, ну и, конечно, сотрудничества между правительствами Калининградской области и регионами Беларуси», — отметил Беспрозванных.
Важные соглашения
Глава региона также сообщил, что в рамках заседания были подписаны новые соглашения о стратегическом партнерстве с белорусской стороной на два года. В рамках документов планируется увеличить объемы поставок продуктов и стройматериалов.
Кроме того, среди ключевых совместных итогов работы в гуманитарной сфере — создание ассоциации исторических и военно-исторических музеев Беларуси и РФ, а также рост турпотока.