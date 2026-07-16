Вучич подтвердил признание Сербией территориальной целостности Украины

По словам Вучича, Белград не намерен отказываться от гуманитарной поддержки Украины и продолжит оказывать необходимую помощь. Кроме того, власти Сербии рассчитывают активнее участвовать в восстановлении одного из украинских городов, пострадавших в ходе конфликта. Президент также подтвердил, что его страна выступает в поддержку европейской интеграции Украины. Аналогичную позицию Белград занимает и в отношении других государств, которые претендуют на вступление в Европейский союз.