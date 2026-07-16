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Иран сбил американский дрон над Эндимешком

Иранские военные сообщили, что сбили американский беспилотник MQ9 над городом Эндимешк. Перед этим Тегеран начал наносить удары по американским базам в странах Персидского залива.

Источник: РБК

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский беспилотник MQ9 в небе над Ираном. Об этом сообщили иранские издание IRIB и Tasnim.

«Вражеский беспилотник MQ9 был перехвачен и уничтожен в небе над Эндимешком», — приводится заявление КСИР.

Эндимешк расположен на юго-западе Ирана в провинции Хузестан, административный центр одноименного шахрестана. Население — около 180 тыс. человек. Это важный транспортный узел: через город проходит Трансиранская железная дорога, соединяющая Тегеран с Ахвазом.

Ранее телеканал Al Manar сообщал, что авиация США дважды нанесла удары по городу Сирик в иранской провинции Хормозган. По его данным, американские ВВС атаковали объекты в портовой зоне Сирика, расположенного на побережье Ормузского пролива.

Кроме того, три авианалета было совершено на крупный порт Бендер-Аббас, писал Mehr. А в районе острова Кешм в результате американского удара был частично поврежден завод по производству рыбной муки.

Иран в ответ атаковал базы США в Бахрейне и Кувейте. Как передает IRIB, по меньшей мере 10 взрывов были слышны в штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне. По данным Mehr, взрывы также зафиксированы на базе Али-Салем в Кувейте зафиксированы новые взрывы. На фоне атак на американские базы Саудовская Аравия и Иордания частично закрыли свое воздушное пространство.

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Он также пригрозил ударить по горе Пикакс в Иране, под которой, предположительно, находится секретный ядерный комплекс. По данным The Wall Street Journal, Трамп, момимо прочего, рассматривает варианты нанесения более мощных авиаударов, отправку наземных сил для захвата иранского острова Харк и других территорий вдоль Ормузского пролива.

После неоднократного обмена ударами заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, который страны подписали меньше месяца назад, больше не существует.

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