Иран сбил американский дрон над Эндимешком

Иран в ответ атаковал базы США в Бахрейне и Кувейте. Как передает IRIB, по меньшей мере 10 взрывов были слышны в штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне. По данным Mehr, взрывы также зафиксированы на базе Али-Салем в Кувейте зафиксированы новые взрывы. На фоне атак на американские базы Саудовская Аравия и Иордания частично закрыли свое воздушное пространство.