Очередные кадровые перестановки в Киеве: Владимир Зеленский уволил министра обороны Украины накануне визита британского премьера Стармера. Михаил Федоров, которому приписывают преобразование украинского военного ведомства, был уволен в результате кадровых перетасовок всего после шести месяцев пребывания на этом посту.
В рамках масштабных перестановок в правительстве Владимир Зеленский уволил министра обороны Украины, несмотря на просьбы иностранных партнеров (что особенно интересно! — «МК») и гражданского общества оставить его на своем посту, пишет The Guardian.
В своем посте в Telegram Михаил Федоров объявил, что покидает свой пост, сопроводив сообщение ритуальным заявлением, что для него было «большой честью» служить украинскому народу. Многие считают, что он провел преобразования в Министерстве обороны и пытался сократить коррупцию.
В своем прощальном послании 35-летний Федоров перечислил свои достижения от отключения Starlink для российских войск до закупки большего количества беспилотников, используемых для попыток изоляции российского Крыма. Глава украинского минобороны сказал, что «радикально улучшил» систему закупок, сэкономив государственному бюджету «миллиарды долларов».
В день своего увольнения министр Федоров сообщил, что украинские военные успешно испытали баллистическую ракету. «Мы фундаментально пересмотрели технические требования и добились максимальной точности. Мы снизили стоимость на 30%. Украина выйдет в новую лигу», — сказал он.
Увольнение, вероятно, омрачит визит Кира Стармера в Киев, пишет далее The Guardian. Премьер-министр Великобритании, который должен покинуть свой пост на этой неделе, прибыл в четверг, чтобы отметить поддержку, которую Лондон оказывал Украине во время его премьерства.
Пока неясно, получит ли Федоров еще один пост в правительстве, отмечает The Guardian. В среду парламент Украины принял отставку премьер-министра Юлии Свириденко после того, как Зеленский заявил, что его правительство нуждается в перезагрузке. Ее заменой, вероятно, станет Сергей Корецкий, глава энергетической компании «Нафтогаз».
Отстранение Федорова от должности возмутило его сторонников и произошло на фоне слухов о вражде с главнокомандующим вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сырским. Зарубежные покровители Украины на этой неделе призвали Зеленского оставить Федорова на своем посту.
Интернет-комментаторы в украинском сегменте Сети были настроены резко. Через несколько минут после объявления тысячи пользователей опубликовали сообщения в поддержку Федорова. Один из них прямо написал: «Я не понимаю этого решения». Другой добавил: «Министр, который дал надежду миллионам и показал, что может произойти, когда ты заинтересован в победе своей страны».
Один из киевских аналитиков назвал быструю смену министров обороны на Украине «ненормальной» для страны, ведущей боевые действия против как Россия: «Михаилу Федорову доверяют. Его поддерживают наши западные партнеры, его поддерживает прогрессивная часть общества».