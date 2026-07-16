Зеленский уволил министра обороны Украины накануне визита Стармера

Интернет-комментаторы в украинском сегменте Сети были настроены резко. Через несколько минут после объявления тысячи пользователей опубликовали сообщения в поддержку Федорова. Один из них прямо написал: «Я не понимаю этого решения». Другой добавил: «Министр, который дал надежду миллионам и показал, что может произойти, когда ты заинтересован в победе своей страны».